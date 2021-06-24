ЄС обмежив Білорусь у доступі до фінансів та експорті: деталі нових санкцій

Європейський союз запровадив секторальні санкції проти Білорусі. Зокрема, буде обмежено доступ до європейських фінансових ринків, а також експорт товарів білоруської промисловості.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.
Нові економічні санкції проти Білорусі включають:
Також повідомляється, що санкції ввели у відповідь на серйозні порушення прав людини в Білорусі та жорстокі репресії, в тому числі за примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Зазначимо, з жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи щодо Білорусі. Вони були прийняті у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у серпні 2020 року, а також на репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку п'ятого пакету санкцій проти Білорусі, який повинен "закрити останні лазівки" для режиму Лукашенка.