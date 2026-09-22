ЄС офіційно зняв санкції з російських олігархів Усманова і Фрідмана

"ЄС продовжив до 22 вересня 2029 року дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Вони поширюються на понад 3000 фізичних та юридичних осіб", - зазначили у Європейській Раді.

Йозвяк повідомив, що двох російських олігархів викреслили з європейських санкцій проти Росії.

"У Кремлі відкорковують французьке шампанське та польський креман! До напоїв чудово пасуватимуть смачна азербайджанська ікра та словацькі галушки", - написав журналіст.

Нагадаємо, Комітет постійних представників ЄС погодив виключення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана з санкційного списку проти Росії.

Водночас обмеження щодо близько 3000 інших фізичних та юридичних осіб планують продовжити ще на три роки. Крім того, Латвія має намір запровадити власні національні санкції проти двох російських олігархів.