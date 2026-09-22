"ЕС продлил до 22 сентября 2029 года действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Они распространяются более чем на 3000 физических и юридических лиц", - отметили в Европейском Совете.

Йозвяк сообщил, что двух российских олигархов вычеркнули из европейских санкций против России.

"В Кремле откупоривают французское шампанское и польский креман! К напиткам отлично будут подходить вкусная азербайджанская икра и словацкие галушки", - написал журналист.

Напомним, Комитет постоянных представителей ЕС согласовал исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка против России.

В то же время, ограничения против около 3000 других физических и юридических лиц планируют продлить еще на три года. Кроме того, Латвия намерена ввести свои национальные санкции против двух российских олигархов.