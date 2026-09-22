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ЕС официально снял санкции с российских олигархов Усманова и Фридмана

20:46 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
ЕС официально снял санкции с российских олигархов Усманова и Фридмана Фото: Антониу Кошта (Getty Images)
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Страны Европейского Союза официально продлили действие антироссийских санкций, но уже без российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросовета и сообщение журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"ЕС продлил до 22 сентября 2029 года действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Они распространяются более чем на 3000 физических и юридических лиц", - отметили в Европейском Совете.

Йозвяк сообщил, что двух российских олигархов вычеркнули из европейских санкций против России.

"В Кремле откупоривают французское шампанское и польский креман! К напиткам отлично будут подходить вкусная азербайджанская икра и словацкие галушки", - написал журналист.

Напомним, Комитет постоянных представителей ЕС согласовал исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка против России.

В то же время, ограничения против около 3000 других физических и юридических лиц планируют продлить еще на три года. Кроме того, Латвия намерена ввести свои национальные санкции против двух российских олигархов.

Отметим, ранее руководитель ОП Кирилл Буданов призвал ЕС не ослаблять санкции, чтобы российские олигархи не получили возможности и дальше финансировать российскую военную машину.

Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что снятие ограничений с российских олигархов стало бы для Москвы "ложным сигналом".

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