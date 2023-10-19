ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до березня 2025 року

27 вересня 2023 року міністри країн ЄС досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено сьогодні.

Що таке тимчасовий захист

Тимчасовий захист дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема:

доступом до житла,

доступом до ринку праці

медичною допомогою

доступом до освіти для дітей

Зазначимо, що раніше у Нідерландах заявили про відсутність місць у центрі для біженців через масовий наплив українців.

Тим часом у Берліні створять тисячі додаткових місць для біженців з України.

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