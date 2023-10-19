ЕС официально продлил временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года

27 сентября 2023 года министры стран ЕС достигли политической договоренности о продлении временной защиты до 4 марта 2025 года. Окончательное решение было принято сегодня.

Что такое временная защита

Временная защита позволяет перемещенным лицам из Украины воспользоваться согласованным набором прав в ЕС, в частности:

доступом к жилью,

доступом к рынку труда

медицинской помощью

доступом к образованию для детей

Отметим, что ранее в Нидерландах заявили об отсутствии мест в центре для беженцев из-за массового наплыва украинцев.

Тем временем в Берлине создадут тысячи дополнительных мест для беженцев из Украины.

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