ЕС официально продлил временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года

Европейский Союз окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
27 сентября 2023 года министры стран ЕС достигли политической договоренности о продлении временной защиты до 4 марта 2025 года. Окончательное решение было принято сегодня.
Временная защита позволяет перемещенным лицам из Украины воспользоваться согласованным набором прав в ЕС, в частности:
Отметим, что ранее в Нидерландах заявили об отсутствии мест в центре для беженцев из-за массового наплыва украинцев.
Тем временем в Берлине создадут тысячи дополнительных мест для беженцев из Украины.
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