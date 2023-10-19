RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС официально продлил временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года

Иллюстративное фото: ЕС официально продлил временную защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз окончательно продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

27 сентября 2023 года министры стран ЕС достигли политической договоренности о продлении временной защиты до 4 марта 2025 года. Окончательное решение было принято сегодня.

Что такое временная защита

Временная защита позволяет перемещенным лицам из Украины воспользоваться согласованным набором прав в ЕС, в частности:

  • доступом к жилью,
  • доступом к рынку труда
  • медицинской помощью
  • доступом к образованию для детей

Отметим, что ранее в Нидерландах заявили об отсутствии мест в центре для беженцев из-за массового наплыва украинцев.

Тем временем в Берлине создадут тысячи дополнительных мест для беженцев из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз