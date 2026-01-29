ЄС офіційно обмежив фінансові операції з РФ: новий удар по економіці Кремля

Рішення набуло чинності 29 січня і передбачає посилений контроль європейських банків за будь-якими транзакціями, пов’язаними з РФ.

Відомо, що Європейська комісія ухвалила це рішення ще 3 грудня 2025 року. І от сьогодні, через 20 днів після публікації, воно набрало сили, оскільки ні Європарламент, ні Рада ЄС не висловили заперечень.

Варто зазначити, що раніше Росію не внесли до "чорного списку" FATF - міжнародної організації з протидії відмиванню грошей, хоча Україна цього вимагала. Причиною стало заперечення таких країн, як Китай, Індія, Саудівська Аравія та ПАР, через що Росія залишилася поза списком.

Європейська комісія вирішила діяти самостійно та включила РФ до "чорного списку" незалежно від FATF.

Наслідки рішення

Нові правила означають, що будь-які транзакції, пов’язані з РФ, в європейських банках тепер підлягатимуть ретельній перевірці, а фінансові ризики для російських організацій у ЄС будуть значно обмежені. Це черговий сигнал для Москви про неприпустимість фінансування війни в Україні та ігнорування міжнародних норм.

Отож тепер усі фінансові установи ЄС зобов’язані посилити перевірку транзакцій, пов’язаних із Росією, а банки, які ще не застосували додаткові заходи проти РФ, мають зробити це.

Чому РФ потрапила в "чорний список"

Зазначимо, що членство РФ у FATF було призупинено через грубе порушення нею основних принципів FATF. Так, оцінка виявила низку ключових недоліків у Росії, зокрема щодо законодавства та політики у сфері фінансової розвідки, зокрема її незалежності та здатності ефективно взаємодіяти з колегами з інших країн.

Також Євросоюзом були виявлені проблеми з прозорістю бенефіціарної власності та точністю доступної інформації, а також із застосуванням правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму до криптоактивів.

Реакція Росії

Російські фінансові органи заявили, що рішення ЄС є політизованим і не містить конкретних доказів недоліків російської системи протидії відмиванню коштів.

А ось для ЄС це важливий крок у фінансовій ізоляції Росії та посиленні санкційного тиску через агресію проти України.