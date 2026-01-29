ЕС официально ограничил финансовые операции с РФ: как это ударит по Кремлю

ЕС официально включил Россию в "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Совета ЕС.
Решение начало действовать с 29 января. Оно предусматривает усиленный контроль со стороны всех банков Евросоюза за любыми финансовыми операциями, имеющими связь с Россией.
Известно, что Европейская комиссия приняла это решение еще 3 декабря 2025 года. И вот сегодня, через 20 дней после публикации, оно вступило в силу, поскольку ни Европарламент, ни Совет ЕС не высказали возражений.
Следует напомнить, что ранее Россию так и не включили в "черный список" FATF - международной структуры по противодействию отмыванию средств, несмотря на настойчивые требования Украины. Причиной стало возражение таких стран, как Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР, из-за чего Россия осталась вне списка.
Европейская комиссия решила действовать самостоятельно и включила РФ в "черный список" независимо от FATF.
Новые правила означают, что любые транзакции, связанные с РФ, в европейских банках теперь будут подлежать тщательной проверке, а финансовые риски для российских организаций в ЕС будут значительно ограничены. Это очередной сигнал для Москвы о недопустимости финансирования войны в Украине и игнорирования международных норм.
Итак, теперь все финансовые учреждения ЕС обязаны усилить проверку транзакций, связанных с Россией, а банки, которые еще не применили дополнительные меры против РФ, должны сделать это.
Отметим, что членство РФ в FATF было приостановлено из-за грубого нарушения ею основных принципов FATF. Так, оценка выявила ряд ключевых недостатков в России, в частности относительно законодательства и политики в сфере финансовой разведки, в частности ее независимости и способности эффективно взаимодействовать с коллегами из других стран.
Также Евросоюзом были выявлены проблемы с прозрачностью бенефициарной собственности и точностью доступной информации, а также с применением правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма к криптоактивам.
Российские финансовые органы заявили, что решение ЕС является политизированным и не содержит конкретных доказательств недостатков российской системы противодействия отмыванию средств.
А вот для ЕС это важный шаг в финансовой изоляции России и усилении санкционного давления из-за агрессии против Украины.
Напомним, сегодня же глава МИД Украины Андрей Сибига назвал ключевые возможности для Евросоюза оказать давление на Россию.
26 января 2026 года Совет Европейского Союза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа, чтобы "урезать" финансирование Кремлем войны в Украине.