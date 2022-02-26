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ЕС официально ввел санкции против Путина и Лаврова

Автор: Артур Родивилов

ЕС включил в санкционные списки президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников. Введены ограничения против компаний оборонной промышленности и ряда банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Санкции против Владимира Путина также ввели США, Великобритания и Канада.

Какие санкции ввел ЕС:

  • Персональные санкции: президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента Сергей Иванов. Всего около 100 человек из России и Беларуси.
  • Запрет на экспорт в Россию товаров для авиационной и космической промышленности.
  • Запрет на экспорт продукции двойного назначения, оборудования и технологий для НПЗ.
  • Санкции против 60 ведущих компаний оборонной промышленности, а также самолетостроительных, кораблестроительных и других предприятий. Среди них - РЖД, КамАЗ, "Ростех", «Северное машиностроительное предприятие», "Алмаз-Антей", "Калашников", "Сухой", "МиГ", "ОАК".
  • Санкции против Минобороны, Службы внешней разведки, Управления делами президента, Рособоронэкспорта.
  • Санкции против Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков "Открытие" и "Россия".
  • Запрет для россиян и российских компаний хранить на депозитах в европейских банках больше 100 тысяч евро запрет на продажу россиянам ценных бумаг в евро.
  • Упрощенный визовый режим прекращается с 28 февраля.

Тем временем Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов России в связи со специальной военной операцией в Украине. К подобному решению также пришли Чехия и Польша.

Напомним, что Италия поддерживает отключение Росcии от SWIFT.

Отметим, что в ЕС уже начали разрабатывать третий пакет санкций против России.

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