ЄС офіційно ввів санкції проти Путіна і Лаврова

ЄС включив в санкційні списки президента Росії Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, главу МЗС РФ Сергія Лаврова, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та інших російських політиків і чиновників. Введені обмеження проти компаній оборонної промисловості і низки банків.
Санкції проти Володимира Путіна також ввели США, Великобританія і Канада.
Які санкції ввів ЄС:
Персональні санкції: президент Володимир Путін, прем'єр Михайло Мішустін, глава МЗС Сергій Лавров, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, глава МВС Володимир Колокольцев, спецпредставник президента Сергій Іванов. Всього близько 100 осіб з Росії і Білорусі.
Заборона на експорт до Росії товарів для авіаційної та космічної промисловості.
Заборона на експорт продукції подвійного призначення, обладнання та технологій для НПЗ.
Санкції проти 60 провідних компаній оборонної промисловості, а також літакобудівних, кораблебудівних та інших підприємств. Серед них - РЖД, КамАЗ, "Ростех", Північне машинобудівне підприємство","Алмаз-Антей", "Калашников", "Сухой", "МіГ", "ОАК".
Санкції проти Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, Управління справами президента, Рособоронекспорту.
Санкції проти Альфа-Банку, Промсвязьбанка, банків "Відкриття" і "Росія".
Заборона для росіян і російських компаній зберігати на депозитах в європейських банках понад 100 тисяч євро заборона на продаж росіянам цінних паперів в Євро.
Спрощений візовий режим припиняється з 28 лютого.
Тим часом Болгарія закрила повітряний простір для літаків Росії у зв'язку зі спеціальною військовою операцією в Україні. До подібного рішення також прийшли Чехія і Польща.