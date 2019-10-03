ЕС официально отказался признавать российские паспорта жителей ОРДЛО

Жители "Донецкой" и "Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР") могут обращаться за визами для поездок в страны-члены Евросоюза только в консульства сообщества на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Сообщается, что Еврокомиссия направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей "ДНР" и "ЛНР".

"Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в заявлении ЕК.

Уточняется, что правила были подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов жителей "Л/ДНР", выданных в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

"В соответствии с визовым кодексом ЕС, заявители на получение шенгенской визы, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульства государств - членов ЕС в Украине, независимо от проездного документа, который у них есть", - говорится в заявлении ЕК.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел России подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, которые желают получить российское гражданство.

РБК-Украина в июне сообщало, что Европейский совет может не признать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе.

В частности в заявлении говорится, что Европейский совет продолжает следить за ситуацией на востоке Украины и "готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений".