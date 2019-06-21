Евросовет может не признать российские паспорта у жителей Донбасса

Фото: Евросовет (tvnewsroom.consilium.europa.eu)

Российские паспорта на оккупированной территории Донбасса - это нарушение минских соглашений

Европейский совет может не признать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщается на сайте Евросовета.

В частности в заявлении говорится, что Европейский совет продолжает следить за ситуацией на востоке Украины и "готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений".

"Европейский совет призывает к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами", - указано на сайте.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что на саммите Европейского союза 20-21 июня лидеры стран ЕС собираются выступить против упрощенной выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские офицеры распространяют информацию о возможном повышении зарплат боевикам из числа местного наседення в случае принятия их в гражданство Российской Федерации.