ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО

Мешканці "Донецької" і "Луганської народних республік" ("ДНР" і "ЛНР") можуть звертатися за візами для поїздок у країни-члени Євросоюзу тільки в консульства спільноти на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Повідомляється, що Єврокомісія направила країнам ЄС керівництво по обробці візових заяв від мешканців "ДНР" і "ЛНР".

"Єврокомісія і зовнішньополітична служба ЄС цього тижня направили державам-членів ЄС та країнам, що не входять в Шенгенську зону ЄС, керівництво про те, як обробляти візові заяви, подані жителями непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей України", - йдеться в заяві ЄК.

Уточнюється, що правила були підготовлені у зв'язку з проханнями країн ЄС дати рекомендації з ідентифікації і невизнання паспортів жителів "Л/ДНР", виданих у відповідності з указом президента Росії Володимира Путіна.

"Згідно з візовим кодексом ЄС, заявники на отримання шенгенської візи, які на законних підставах проживають у непідконтрольних Україні районах Донецької і Луганської областей, повинні подати заяву на отримання візи до консульств держав - членів ЄС в Україні, незалежно від проїзного документа, який у них є", - говориться в заяві ЄК.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін доручив Міністерству внутрішніх справ Росії підготувати пропозиції щодо надання додаткових преференцій громадянам України, які бажають отримати російське громадянство.

РБК-Україна у червні повідомляло, що Європейська рада може не визнати паспорти, видані Російською Федерацією жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі.

зокрема у заяві йдеться, що Європейська рада продовжує стежити за ситуацією на сході України і "готовий розглянути подальші варіанти, в тому числі невизнання російських паспортів, виданих в порушення мінських угод".