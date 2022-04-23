ЕС одобрит нефтяное эмбарго для России за считанные недели, - Минэкономики Франции

Европейский Союз в ближайшее время примет решение о полном прекращении импорта российской нефти. По словам министра экономики Франции Бруно Ле Мэра это произойдет уже через считанные недели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Ле Мэра в эфире BFMTV.
"Президент (президент Франции Эммануэль Макрон -ред.) не говорит, что речь идет о газе, потому что мы знаем, что для определенного количества европейских государств просто остановится вся их экономическая деятельность... То, что сегодня на столе - это запрет на импорт нефти из России", - заявил министр.
Как отметил Ле Мэр, это поможет прекратить поток валюты в страну-оккупанта, поскольку нефть является главным источником иностранной валюты для России.
"Мы должны преуспеть в объединении 27 государств-членов, мы еще не там. Еще есть сопротивление, есть обоснованное беспокойство. Мы должны на них реагировать”, - добавил Ле Мэр.
В то же время решение будет принято уже в течение считанных недель.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания Politico, ЕС планирует ввести новые ограничения против России на следующей неделе
Война России против Украины длится пятьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram