ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Евросоюз введет 6-й пакет санкций против РФ на следующей неделе, - Politico

Новина українською →
Брюссель, Пятница 22 апреля 2022 18:45
Евросоюз введет 6-й пакет санкций против РФ на следующей неделе, - Politico Фото: ЕС может ввести частичное эмбарго на нефть из РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Европейский Союз намерен ввести новые ограничения против России на следующей неделе. Новыми целями Брюсселя станут российские нефть и банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Несколько дипломатов на условиях анонимности поделились подробностями нового пакета санкций против РФ. Страны-члены ЕС начнут его обсуждение в начале следующей недели.

Шестой санкционный пакет будет включать определенную форму запрета на импорт нефти из России. Кроме того, от международной платежной системы SWIFT будут отключены новые российские банки. В этот раз под санкции могут попасть даже системные финучреждения – "Сбербанк" и "Газпромбанк".

Запрет на импорт нефти, скорее всего, будет частичным. Эмбарго будет дифференцировано для различных сортов российской нефти и способа ее доставки – морским путем или газопроводом. Также в Брюсселе обсуждают потенциальные переходные периоды, чтобы дать зависимым от энергоносителей из РФ странам время подготовиться к полному эмбарго.

Напомним, что Украина обратилась к ЕС с требованием запретить импорт российских энергоносителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация SWIFT Нефть Санкции против России Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает