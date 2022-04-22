Евросоюз введет 6-й пакет санкций против РФ на следующей неделе, - Politico
Европейский Союз намерен ввести новые ограничения против России на следующей неделе. Новыми целями Брюсселя станут российские нефть и банки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Несколько дипломатов на условиях анонимности поделились подробностями нового пакета санкций против РФ. Страны-члены ЕС начнут его обсуждение в начале следующей недели.
Шестой санкционный пакет будет включать определенную форму запрета на импорт нефти из России. Кроме того, от международной платежной системы SWIFT будут отключены новые российские банки. В этот раз под санкции могут попасть даже системные финучреждения – "Сбербанк" и "Газпромбанк".
Запрет на импорт нефти, скорее всего, будет частичным. Эмбарго будет дифференцировано для различных сортов российской нефти и способа ее доставки – морским путем или газопроводом. Также в Брюсселе обсуждают потенциальные переходные периоды, чтобы дать зависимым от энергоносителей из РФ странам время подготовиться к полному эмбарго.
Напомним, что Украина обратилась к ЕС с требованием запретить импорт российских энергоносителей.
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