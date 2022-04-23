ЄС схвалить нафтове ембарго для Росії за лічені тижні, - Мінекономіки Франції

Європейський Союз найближчим часом ухвалить рішення про повне припинення імпорту російської нафти. За словами міністра економіки Франції Бруно Ле Мера це станеться вже за лічені тижні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Ле Мера в ефірі BFMTV.
"Президент (президент Франції Еммануель Макрон - ред.) не каже, що йдеться про газ, тому що ми знаємо, що для певної кількості європейських держав просто зупиниться вся їхня економічна діяльність... Те, що сьогодні на столі - це заборона на імпорт нафти з Росії", - заявив міністр.
Як відзначив Ле Мер, це допоможе припинити потік валюти до країни-окупанта, оскільки нафта є головним джерелом іноземної валюти для Росії.
"Ми повинні досягти успіху в об’єднанні 27 держав-членів, ми ще не там. Ще є опір, є обґрунтоване занепокоєння. Ми повинні на них реагувати”, - додав Ле Мер.
Водночас рішення буде прийнято вже протягом лічених тижнів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Politico, ЄС планує запровадити нові обмеження проти Росії наступного тижня
Війна Росії проти України триває п'ятдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram