ЕС может одобрить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко в ближайшие недели

Европейский союз готовит четвертый пакет санкций против режима Александр Лукашенко . Под санкции могут попасть до 50 человек.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, новый пакет санкций будет "включать ответ на все последние действия, в том числе преследования польской общины".

"Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", - сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

По словам одного из дипломатов ЕС, новые санкции будут включать в себя отдельных лиц и это будет "значительный пакет".