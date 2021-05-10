ЄС може схвалити четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка найближчими тижнями

Європейський союз готує четвертий пакет санкцій проти режиму Олександр Лукашенко . Під санкції можуть потрапити до 50 осіб.

Про це повідомляє Reuters .

За словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, новий пакет санкцій буде "включати відповідь на всі останні дії, в тому числі переслідування польської громади".

"Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який, я сподіваюся, буде прийнятий в найближчі тижні", - сказав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

За словами одного з дипломатів ЄС, нові санкції включатимуть окремих осіб і це буде "значний пакет".