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ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси

Новина українською → Брюссель, Среда 10 марта 2021 13:03
ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси. Это уже четвертый пакет ограничений, которые коснутся представителей правящего режима.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси медленно стартовала", - отметил журналист.

По его словам, санкции будут введены против представителей полиции и служб безопасности. В то же время, скорее всего, под ограничения не попадут так называемые "кошельки" Лукашенко.

Напомним, в феврале Евросоюз продлил на год санкции против должностных лиц из Беларуси. Они распространяются на 88 человек, которые причастны к репрессиям и запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов. В этом списке фигурирует и президент Александр Лукашенко.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить санкции против Беларуси, которые могут вынести на заседание СНБО. До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял о нецелесообразности экономических санкций.

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