В ЕС одобрили первый препарат для лечения COVID-19

Фото: медицинский шприц (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ремдесивир может сократить время выздоровления

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало предоставить препарату Veklury (ремдесивир) разрешение для лечения COVID-19. Препарат рекомендован для взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС.

Исследование оценило эффективность 10-дневного курса ремдесивира у более чем 1000 госпитализированных пациентов с COVID-19.

В целом исследование показало, что пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и умеренной формой: время до выздоровления составляло 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо.

Кроме того, для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли приблизительно 90% исследуемой группы, время до выздоровления составляло 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо.

Однако во времени выздоровления не наблюдалось никакой разницы у пациентов, начавших принимать ремдесивир, когда они уже находились на искусственной вентиляции легких.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 41% опрошенных украинцев, при этом не делали бы вакцинации 49% респондентов.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине продолжается тенденция роста заболеваемости коронавирусом и это свидетельствует о входе страны в серьезную волну заболеваемости.

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Автор: Александр Белоус