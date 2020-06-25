У ЄС схвалили перший препарат для лікування COVID-19

Фото: медичний шприц (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ремдесивір може скоротити час одужання

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати препарату Veklury (ремдесивір) дозвіл для лікування COVID-19. Препарат рекомендований для дорослих і підлітків з 12 років з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Ремдесивір є першим препаратом проти COVID-19, рекомендованим для отримання дозволу в ЄС.

Дослідження оцінило ефективність 10-денного курсу ремдесивіру у більш ніж 1000 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

У цілому дослідження показало, що пацієнти, які отримували ремдесивір, одужали приблизно через 11 днів, порівняно з 15 днями у пацієнтів, які отримували плацебо. Цей ефект не спостерігався у пацієнтів з легкою і помірною формою: час до одужання становив 5 днів як для групи ремдесивіру, так і для групи плацебо.

Крім того, для пацієнтів з тяжким захворюванням, які становили приблизно 90% досліджуваної групи, час до одужання становив 12 днів в групі ремдесивіру і 18 днів у групі плацебо.

Однак під час одужання не спостерігалося ніякої різниці у пацієнтів, що почали приймати ремдесивір, коли вони вже перебували на штучній вентиляції легенів.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців, при цьому не робили б вакцинації 49% респондентів.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні триває тенденція зростання захворюваності коронавірусом і це свідчить про входження країни в серйозну хвилю захворюваності.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус