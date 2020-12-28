ЕС одобрил временную торговую сделку с Британией

Европейский союз одобрил временное применение торговой сделки с Великобританией. Оно будет действовать на временной основе с 1 января.

Об этом в Twitter сообщил представитель Германии в Совете Европы Себастьян Фишер.

По его словам, далее документ должны одобрить в письменной форме. Утверждение торговой сделки запланировано на вторник, 29 декабря, на 15:00 по европейскому времени (14:00 по Киеву).

"Послы ЕС единогласно одобрили временное применение соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года", - написал Фишер.

Напомним, данная сделка будет действовать на временной основе до весны 2021 года, после чего должна вступить в силу полноценно. Это связано с тем, что Европарламент не успеет пройти все процедуры.

Ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз и Великобритания в торговой сделке договорились сохранить безвизовый режим, нулевые квоты и тарифы.

Также сообщалось, что парламент Соединенного Королевства планирует рассмотреть торговую сделку с ЕС в среду, 30 декабря.