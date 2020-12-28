ЄС схвалив тимчасову торгову угоду з Британією

Європейський союз схвалив тимчасове застосування торговельної угоди з Великобританією. Вона буде діяти на тимчасовій основі з 1 січня.

Про це Twitter повідомив представник Німеччини в Раді Європи Себастьян Фішер.

За його словами, далі документ повинні схвалити в письмовій формі. Затвердження торговельної угоди заплановано на вівторок, 29 грудня, на 15:00 за європейським часом (14:00 за Києвом).

"Посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування угоди про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великобританією з 1 січня 2021 року", - написав Фішер.

Нагадаємо, дана угода буде діяти на тимчасовій основі до весни 2021 року, після чого повинна вступити в силу повноцінно. Це пов'язано з тим, що Європарламент не встигне пройти всі процедури.

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз і Великобританія в торговельній угоді домовилися зберегти безвізовий режим, нульові квоти і тарифи.

Також повідомлялося, що парламент Сполученого Королівства планує розглянути торговельну угоду з ЄС у середу, 30 грудня.