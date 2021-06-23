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ЄС схвалив секторальні санкції проти Білорусі. Рішення опублікують завтра

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Брюссель, Середа 23 червня 2021 14:13
ЄС схвалив секторальні санкції проти Білорусі. Рішення опублікують завтра Фото: Євросоюз вводить секторальні санкції проти Білорусі (belapan by)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз схвалив введення секторальних санкцій проти Білорусі. Очікується, що офіційний документ буде опубліковано вже завтра.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі. Так звана письмова процедура починається найближчим часом і повинна бути завершена завтра. Це означає, що санкції можуть бути опубліковані в офіційному журналі ЄС завтра пізно ввечері", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські секторальні санкції проти Білорусі торкнуться калійної промисловості, нафти та банківського сектора.

Також повідомлялося, що США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі, в тому числі проти прес-секретаря Олександра Лукашенка, генпрокурора, керівництва КДБ та інших силових органів.

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