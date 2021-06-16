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ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 16 июня 2021 года, послы стран Европейского союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. В нем фигурируют в том числе ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая. Публикация ожидается в официальном журнале ЕС 21 июня", - отметил журналист.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко выразил сомнения в том, что ЕС введет секторальные санкции, которые распространялись бы на транзит российского газа в страны Европейского союза.

"Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется", - заявил Лукашенко.

Отметим, РБК-Украина писало, что эскалация ситуации вокруг Беларуси может косвенно ударить по украинской экономике. Подробнее читайте в материале "Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью".

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