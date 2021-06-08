ЕС на следующей неделе может одобрить санкции против Беларуси из-за Ryanair

В Европейском союзе уже на следующей неделе могут одобрить новые санкции против Беларуси. Они касаются инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом в Twitter заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС, похоже, намерены утвердить замораживание активов и запрет на выдачу виз на следующей неделе 7 физическим лицам и 1 организации, которые считаются ответственными за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая", - отметил журналист. По его словам, после этого решения будет более широкий санкционный список, а также секторальные санкции против Беларуси.