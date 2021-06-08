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ЕС на следующей неделе может одобрить санкции против Беларуси из-за Ryanair

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Брюссель, Вторник 08 июня 2021 12:49
ЕС на следующей неделе может одобрить санкции против Беларуси из-за Ryanair Фото: в Евросоюзе готовят новые санкции против Беларуси (belapan.by)
Автор: РБК-Украина

В Европейском союзе уже на следующей неделе могут одобрить новые санкции против Беларуси. Они касаются инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом в Twitter заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС, похоже, намерены утвердить замораживание активов и запрет на выдачу виз на следующей неделе 7 физическим лицам и 1 организации, которые считаются ответственными за вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая", - отметил журналист.

По его словам, после этого решения будет более широкий санкционный список, а также секторальные санкции против Беларуси.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко усомнился, что секторальные санкции против Беларуси будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза.

"Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется", - отметил Лукашенко.

До этого ЕС официально закрыл небо для белорусских авиакомпаний.

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