У ЄС очікують висновки Єврокомісії щодо законності заборони на імпорт українського зерна

Про це перед початком Ради міністрів ЄС у Брюсселі заявив міністр сільського господарства, рибальства й продовольства Іспанії Луїс Планас Пучадес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Якщо будь-яка країна, - я не говорю зараз про жодну країну, - але якщо будь-яка країна-член ЄС застосовує одноосібні дії та обмежує доступ до єдиного ринку, це, мені здається, поза законом. Але це Європейська комісія має робити висновки", - сказав Пучадес.

Він також наголосив, що країнам ЄС, розглядаючи цю ситуацію, варто керуватися принаймні чотирма ключовими принципами. Перший з них - підтримка та солідарність з Україною та українським народом, оскільки йдеться не лише про надходження до бюджету України, але й про глобальну продовольчу безпеку.

Другий принцип, за його словами, - це засудження дій Росії, яка вийшла з Чорноморської зернової угоди та продовжує військові атаки проти Одеси та інших українських портів, щоб перервати експорт українського зерна. Саме дії Росії, на думку міністра, є першопричиною проблем, з якими стикаються Європа та весь світ.

Як вважає Пучадес, третім принципом є підтримка зусиль Європейської комісії, яка здійснює "хорошу роботу", щоб за допомогою "коридорів солідарності" та за сприяння країн-членів ЄС знайти альтернативні шляхи для транспортування українського зерна на світовий ринок.

Іспанський міністр додав, що четвертий принцип - це дотримання єдності ЄС, та забезпечення прозорості та координації зусиль країн-членів на Єдиному ринку.

"У п’ятницю ми мали комюніке від Європейської комісії, де було сказано, що під час зустрічі (Координаційної - ред.) платформи за участі України та п’яти країн, яких це стосується, ми погодилися не продовжувати блокування експорту до п’яти країн-членів, та водночас зберегти перевезення українського зерна, з урахуванням наміру України вжити заходів, якщо вони будуть необхідними, для запобігання повторного ефекту для цих п’яти країн" - зазначив він.

Пучадес також наголосив, що введення одноосібних дій з боку певних країн ЄС щодо імпорту українського зерна є "серйозною проблемою".

Заборона імпорту зерна з України

Україна була одним із провідних світових експортерів зерна до того, як 2022 року вторгнення Росії скоротило її можливості з доставки сільськогосподарської продукції на світові ринки через порти Чорного моря. Відтоді українські фермери покладаються на експорт зерна через сусідні країни.

Однак наплив зернових і олійних культур у сусідні країни вплинув на доходи місцевих фермерів і призвів до того, що уряди заборонили імпорт сільськогосподарської продукції з України.

У травні ЄС, щоб запобігти одностороннім діям окремих країн, запровадив власну заборону на імпорт з України в сусідні країни. Згідно із забороною ЄС, Україні дозволялося експортувати продукцію через ці країни за умови, що вона продаватиметься в інших країнах.

У п'ятницю ЄС дозволив скасувати цю заборону після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн. У той же день Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, попри рішення Єврокомісії.

Своєю чергою Україна подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з відмовою Польщі, Угорщини та Словаччини зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.