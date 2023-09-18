В ЕС ожидают выводы Еврокомиссии о законности запрета на импорт украинского зерна

Об этом перед началом Совета министров ЕС в Брюсселе заявил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас Пучадес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Если любая страна, - я не говорю сейчас ни о какой стране, - но если любая страна-член ЕС применяет единоличные действия и ограничивает доступ к единому рынку, это мне кажется вне закона. Но это Европейская комиссия должна делать выводы", - сказал Пучадес.

Он также подчеркнул, что странам ЕС, рассматривая эту ситуацию, следует руководствоваться по крайней мере четырьмя ключевыми принципами. Первым из них является поддержка и солидарность с Украиной и украинским народом, поскольку речь идет не только о поступлении в бюджет Украины, но и о глобальной продовольственной безопасности.

Второй принцип, по его словам, - это осуждение действий России, вышедшей из Черноморского зернового соглашения и продолжающего военные атаки против Одессы и других украинских портов, чтобы прервать экспорт украинского зерна. Именно действия России, по мнению министра, являются причиной проблем, с которыми сталкиваются Европа и весь мир.

Как считает Пучадес, третьим принципом является поддержка усилий Европейской комиссии, которая осуществляет "хорошую работу", чтобы посредством "коридоров солидарности" и при содействии стран-членов ЕС найти альтернативные пути для транспортировки украинского зерна на мировой рынок.

Испанский министр добавил, что четвертый принцип - это соблюдение единства ЕС и обеспечение прозрачности и координации усилий стран-членов на Едином рынке.

"В пятницу мы имели коммюнике от Европейской комиссии, где было сказано, что во время встречи (Координационной - ред.) платформы с участием Украины и пяти стран, которых это касается, мы согласились не продолжать блокирование экспорта в пяти стран-членов, и одновременно сохранить перевозку украинского зерна, с учетом намерения Украины принять меры, если они будут необходимы, для предотвращения повторного эффекта для этих пяти стран" - отметил он.

Пучадес также подчеркнул, что введение единоличных действий со стороны некоторых стран ЕС по импорту украинского зерна является "серьезной проблемой".

Запрет импорта зерна из Украины

Украина была одним из ведущих мировых экспортеров зерна до того, как в 2022 году вторжение России сократило ее возможности по доставке сельскохозяйственной продукции на мировые рынки через порты Черного моря. С этого времени украинские фермеры возлагаются на экспорт зерна через соседние страны.

Однако наплыв зерновых и масличных культур в соседние страны повлиял на доходы местных фермеров и привел к тому, что правительства запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

В мае ЕС, чтобы предотвратить односторонние действия отдельных стран, ввел собственный запрет на импорт из Украины в соседние страны. Согласно с запретом ЕС, Украине разрешалось экспортировать продукцию через эти страны при условии, что она будет продаваться в других странах.

В пятницу ЕС разрешил отменить этот запрет после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля над экспортом в соседние страны. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

В свою очередь Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с отказом Польши, Венгрии и Словакии снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.