У ЄС очікують, що новий пакет санкцій проти Росії затвердять цього тижня

"Ми чекаємо результатів саміту в четвер, і я вважаю, що після четверга переговори відбуватимуться набагато легше. Ми, як і раніше, налаштовані оптимістично", - зазначив Немчицький, маючи на увазі засідання Європейської ради в четвер і п'ятницю в Брюсселі.

Водночас неназваний дипломат ЄС розповів виданню, що Словаччина та Угорщина хочуть "особливого ставлення до країн, які не мають виходу до моря".

"Угорщина не є проблемою. Якщо Словаччина відмовиться від своїх вимог, то й Угорщина теж", - розповіло інше джерело Reuters.