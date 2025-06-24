В ЕС ожидают, что новый пакет санкций против России утвердят на этой неделе

"Мы ждем результатов саммита в четверг, и я считаю, что после четверга переговоры будут проходить гораздо легче. Мы по-прежнему настроены оптимистично", - отметил Немчицкий, имея в виду заседание Европейского совета в четверг и пятницу в Брюсселе.

В то же время неназванный дипломат ЕС рассказал изданию, что Словакия и Венгрия хотят "особого отношения к странам, не имеющим выхода к морю".

"Венгрия не является проблемой. Если Словакия откажется от своих требований, то и Венгрия тоже", - рассказал другой источник Reuters.