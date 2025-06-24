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У ЄС очікують, що новий пакет санкцій проти Росії затвердять цього тижня

Брюссель, Вівторок 24 червня 2025 19:47
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У ЄС очікують, що новий пакет санкцій проти Росії затвердять цього тижня Фото: у ЄС планують домовитися про нові санкції проти РФ цього тижня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу можуть уже цього тижня затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії. У блоці сподіваються, що з Угорщиною і Словаччиною вдасться домовитися з цього питання.

Про це заявив польський міністр у справах ЄС Ігнацій Немчицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми чекаємо результатів саміту в четвер, і я вважаю, що після четверга переговори відбуватимуться набагато легше. Ми, як і раніше, налаштовані оптимістично", - зазначив Немчицький, маючи на увазі засідання Європейської ради в четвер і п'ятницю в Брюсселі.

Водночас неназваний дипломат ЄС розповів виданню, що Словаччина та Угорщина хочуть "особливого ставлення до країн, які не мають виходу до моря".

"Угорщина не є проблемою. Якщо Словаччина відмовиться від своїх вимог, то й Угорщина теж", - розповіло інше джерело Reuters.

Позиція Угорщини та Словаччини щодо санкцій

Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна і Словаччина заблокували ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Він поскаржився, що таке рішення ухвалено у зв'язку з наміром Євросоюзу повністю відмовитися від російського газу і нафти до 2027 року.

Водночас міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар сьогодні, 24 червня, розповів, що його країна може підтримати нові санкції, якщо будуть "гарантії", що такі обмеження не зашкодять словацькій економіці.

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