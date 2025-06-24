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В ЕС ожидают, что новый пакет санкций против России утвердят на этой неделе

Брюссель, Вторник 24 июня 2025 19:47
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В ЕС ожидают, что новый пакет санкций против России утвердят на этой неделе Фото: в ЕС планируют договориться о новых санкциях против РФ на этой неделе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза могут уже на этой неделе утвердить 18-й пакет санкций против России. В блоке надеются, что с Венгрией и Словакией удастся договориться по этому вопросу.

Об этом заявил польский министр по делам ЕС Игнаций Немчицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы ждем результатов саммита в четверг, и я считаю, что после четверга переговоры будут проходить гораздо легче. Мы по-прежнему настроены оптимистично", - отметил Немчицкий, имея в виду заседание Европейского совета в четверг и пятницу в Брюсселе.

В то же время неназванный дипломат ЕС рассказал изданию, что Словакия и Венгрия хотят "особого отношения к странам, не имеющим выхода к морю".

"Венгрия не является проблемой. Если Словакия откажется от своих требований, то и Венгрия тоже", - рассказал другой источник Reuters.

Позиция Венгрии и Словакии по санкциям

Напомним, в понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России.

Он пожаловался, что такое решение принято в связи с намерением Евросоюза полностью отказаться от российского газа и нефти до 2027 года.

При этом министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сегодня, 24 июня, рассказал, что его страна может поддержать новые санкции, если будут "гарантии", что такие ограничения не навредят словацкой экономике.

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