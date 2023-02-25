ЄС очікує, що Косово і Сербія днями схвалять план нормалізації відносин, - ЗМІ

Представники Сербії та частково визнаного Косова збираються зустрітися у Брюсселі в понеділок, 27 лютого, для обговорення плану нормалізації відносин між двома країнами. Ця зустріч може бути ключовою для прокладання шляху до домовленості між Сербією та Косовом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press .

За даними джерел у Європейському Союзі, обидві сторони дали "позитивні" сигнали, тож тепер ЄС очікує на прийняття плану. Однак, одним з суперечливих пунктів плану є створення на півночі Косова Асоціації сербських муніципалітетів, проти чого виступає Приштина.

Європейський Союз сподівається, що нормалізація відносин між Сербією та Косовом може послабити вплив Росії в регіоні та відправити сигнал країнам Балкан, що вони "разом із ЄС".

ЄС також наголошує на тому, що у зв'язку з тим, що "вікно можливостей для врегулювання відносин між Косовом та Сербією не буде відкрите вічно", необхідно скористатись нинішнім шансом.