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ЕС ожидает, что Косово и Сербия на днях одобрят план нормализации отношений, - СМИ

Фото: Косово и Сербия могут одобрить план нормализации отношений (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Представители Сербии и частично признанного Косово намерены встретиться в Брюсселе в понедельник, 27 февраля, для обсуждения плана нормализации отношений между двумя странами. Эта встреча может быть ключевой для прокладывания пути к договоренности между Сербией и Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

По данным источников в Европейском Союзе, обе стороны дали "положительные" сигналы, поэтому теперь ЕС ожидает принятия плана. Однако одним из противоречивых пунктов плана является создание на севере Косово Ассоциации сербских муниципалитетов, против чего выступает Приштина.

Европейский Союз надеется, что нормализация отношений между Сербией и Косово может ослабить влияние России в регионе и отправить сигнал странам Балкан, что они "вместе с ЕС".

ЕС также отмечает, что в связи с тем, что "окно возможностей для урегулирования отношений между Косово и Сербией не будет открыто вечно", необходимо воспользоваться нынешним шансом.

Напомним, что 15 февраля сотни сербских националистов и пророссийских "активистов" провели митинг в центре Белграда, выражая свою оппозицию против плана, поддерживаемого Западом, направленного на улучшение отношений между Сербией и Косово.

Ранее стало известно, что Косово приняло предложение Европейского Союза по нормализации отношений с Сербией.

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