В Сербії проросійські "активісти" погрожують заворушеннями у разі зближення з Косово

15 лютого сотні сербських націоналістів і проросійських активістів провели мітинг у центрі Белграда, висловлюючи свою опозицію проти підтримуваного Заходом плану, спрямованого на покращення відносин між Сербією та Косово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На мітингу протестувальники скандували "Сербія-Росія", а ультранаціоналіст і очільник "Народного патруля" Дам’ян Кнежевич закликав до заворушень, якщо Белград буде покращувати зв’язки з Косово.

"Ви (уряд, - ред) побоюєтеся заворушень. Клянуся вам, ми готові до більшого", - заявив він.

Зазначимо, що "Народний патруль" підтримує вторгнення Росії в Україну та активно займається переслідуванням мігрантів на батьківщині. Крім того, організація зізналась у зв’язках із приватною військовою компанією "Вагнера".

Після протесту президент Сербії Александар Вучич засудив організаторів мітингу. У телевізійному ефірі він сказав, що не впевнений, чи протестувальники "були проросійськими", але впевнений, що "вони були антисербськими".

Раніше в той же день на півночі країни поліція затримала двох прихильників організації Кнежевича, які прямували на мітинг. Правоохоронці знайшли в їхньому автомобілі снайперську гвинтівку та боєприпаси.