Косово прийняло пропозицію ЄС щодо нормалізації відносин із Сербією, - прем'єр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті у Twitter .

З такою заявою Курті виступив після зустрічі зі спеціальним представником Євросоюзу з діалогу між Косово та Сербією Мирославом Лайчаком.

Прем'єр Косово вважає пропозицію щодо нормалізації відносин із Сербією є гарною основою для подальших обговорень та міцною платформою для прогресу.

"Ми приймаємо пропозицію ЄС щодо нормалізації відносин між Косово та Сербією і вважаємо його гарною основою для подальших дискусій та міцною платформою для просування вперед", - заявив Курті.

Хороший обмін з EU особливим символом @MiroslavLajcak над робочим днем в Приштині. Ми вважаємо, що ЄС пропонував для normalization relations між Kosova і Serbia, і розглядає його як велику основу для подальшого обговорення і solid platform for moving forward. pic.twitter.com/gKrymnQAmF — Albin Kurti (@albinkurti) February 6, 2023

Нагадаємо, раніше влада Косова закликала збільшити чисельність військ НАТО у частково визнаній державі на тлі чергового загострення конфлікту з Сербією.

Як відомо, у північній частині частково визнаного Косова у грудні спостерігалася неспокійна ситуація. Серби почали блокувати дороги та будувати барикади. Також там сталися зіткнення із поліцією.

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