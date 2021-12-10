ЕС объявит о санкциях против ЧВК "Вагнера" на следующей неделе

В понедельник, 13 декабря, ЕС объявит о санкциях против ЧВК "Вагнера" в ответ на предполагаемые нарушения прав человека наемниками в Украине, Сирии и Ливии. В санкционный список попадут сама группа, а также трое юридических и восемь физических лиц, связанных с ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times .

Западные страны считают, что Кремль использует ЧВК "Вагнера", которая, по мнению ЕС, имеет тесные финансовые связи с давним другом российского президента Владимира Путина, для того, чтобы дать ему возможность использовать неоспоримые рычаги влияния в зарубежных конфликтах.

По словам высокопоставленный чиновник ЕС, не пожелавший называть свое имя, санкции ЕС против "Вагнера", трех связанных с ним организаций и восьми физических лиц будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание любых активов, хранящихся в блоке.

Ограничения были приняты чуть более года спустя после того, как Брюссель ввел санкции против предполагаемого сторонника Евгения Пригожина, российского поставщика провизии, прозванного "поваром Путина" за его тесные связи с Кремлем.

