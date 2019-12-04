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В ЕС объяснили, в чем важность минских соглашений

Новости » В мире     04.12.2019 - 02:42
В ЕС объяснили, в чем важность минских соглашений
Иллюстративное фото ( twitter.com / EU_Commission)

Минские соглашения пока что единственный согласованный рабочий документ по Донбассу

Минские соглашения важны тем, что предполагают привлечение России к процессу разведения войск, которое началось на отдельных участках на Донбассе.Об этом заявила представительница Европейской службы внешних действий, ведающая отношениями между ЕС и Украиной Улла Хаканен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, минские соглашения пока что единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе.

"Там есть перечень войск и типов вооружения, которые не должны находиться вблизи контактной линии, и Россия является частью этого формата переговоров. Если это дает ответ на ваш вопрос, насколько Россия является частью этого конфликта... Я думаю, что мы все в этой комнате знаем правильный ответ", - сказала Хаканен.

Представительница ЕС также выразила надежду, что "нормандский саммит", намеченный на 9 декабря в Париже, принесет определенные положительные изменения.

Напомним, 3 декабря лидеры фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" потребовали от президента Владимира Зеленского на саммите в нормандском формате придерживаться "красных линий". Они считают, что вызовы, которые стоят перед Украиной за неделю до саммита, могут поставить под угрозу украинскую государственность.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина настаивает на том, что переговоры в нормандском формате не должны привести к уступкам по ряду направлений. По его словам, это решение не является новым - так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.

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