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Боевики на участках разведение на Донбассе используют повязки СЦКК

Новости » Общество     03.12.2019 - 01:50
Боевики на участках разведение на Донбассе используют повязки СЦКК
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Россия вышла из СЦКК еще в 2017 году

На участках разведение сил и средств на Донбассе боевики патрулируют территорию с повязками Совместного центра по контролю и координации, членами которого они не являются. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 2 декабря.

Отмечается, что боевиков с такими повязками видели 30 ноября и 1 декабря на блокпосту вооруженных формирований на южном краю участка разведение в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска).

Также 1 декабря за пределами участка разведения в районе Золотого наблюдатели продолжали фиксировать присутствие сотрудников полиции и Национальной гвардии, которые патрулировали районы, расположенные севернее участка разведения.

Отметим, что Россия покинула СЦКК еще в 2017 году. Тогда, 18 декабря, министерство иностранных дел России заявило об отзыве российских представителей Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.

Напомним, 30 ноября Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на Донбассе 82 взрыва.

Днем ранее, 29 ноября, СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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