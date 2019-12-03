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Переговоры в нормандском формате не должны привести к уступкам, - Пристайко

Новости » Политика     03.12.2019 - 20:25
Переговоры в нормандском формате не должны привести к уступкам, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По его словам, так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина настаивает на том, что переговоры в нормандском формате не должны привести к уступкам по ряду направлений. Об этом он сказал на конференции NATO Engages в Лондоне в преддверии встречи лидеров стран-членов НАТО, передает РБК-Украина.

По его словам, это решение не является новым - так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.

"Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (на неподконтрольной территории Донбасса - ред.) должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - заявил Пристайко.

Министр отметил, что должен быть установлен контроль над украинско-российской границей в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

"Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть", - добавил министр.

Кроме того, он заявил, что принципиальной позицией Украины является отсутствие прямых переговоров украинских властей с самопровозглашенной "властью" ОРДЛО.

"Это также одна из красных линий, о которых уже говорил президент Зеленский", - отметил он.

Напомним, 3 декабря лидеры фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" потребовали от президента Владимира Зеленского на саммите в нормандском формате придерживаться "красных линий". Они считают, что вызовы, которые стоят перед Украиной за неделю до саммита, могут поставить под угрозу украинскую государственность.

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Новости Украины Вадим ПристайкоНормандский формат
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