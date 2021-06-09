В ЕС объяснили ситуацию с санкциями против Януковича: старые сняли, а действующие остались

В ЕС подтвердили отмену старых санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Однако, действующие санкции против Януковичей, которые заключаются в замораживании активов, остались.

Об этом заявил на брифинге представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, действующие санкции продолжают действовать до 6 марта 2022 года и традиционно, до того времени, как срок действия ограничений истекает, Совет ЕС ежегодно принимает решение, продлевать их или нет.

"Они (Януковичи, - ред.) остаются под действием ограничительных мер на основании нормативно-правового акта, одобренного в марте этого 2021 года", - сказал Стано.

Ранее Генеральный суд Европейского союза сообщил об аннулировании актов Совета ЕС от 2019 года. Документы продолжали заморозку средств бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича.