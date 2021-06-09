У ЄС пояснили ситуацію з санкціями проти Януковича: старі зняли, а чинні залишились

У ЄС підтвердили скасування старих санкцій против екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Втім, чинні санкції проти Януковичів, які полягають у заморожуванні активів, продовжують діяти.

Про це заявив на брифінгу речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, чинні санкції продовжують діяти до 6 березня 2022 року і традиційно, до того часу, як термін дії обмежень збігає, Рада ЄС щороку ухвалює рішення, продовжувати їх чи ні.

"Вони (Януковичі, - ред.) залишаються під дією обмежувальних заходів на підставі нормативно-правового акту, схваленого в березні цього 2021 року", - сказав Стано.

Раніше Генеральний суд Європейського союзу повідомив про анулювання актів Ради ЄС від 2019 року. Документи продовжували заморозку коштів колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича.