В ЕС обвинили Apple в новых нарушениях антимонопольных норм

Еврокомиссия обвинила американскую компанию Apple в нарушении антимонопольных норм Европейского союза. Компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомисии.
В ЕС отмечают, что система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store "завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ" и "ограничивает права пользователей, не информируя их об альтернативных возможностях стриминга".
"Устанавливая строгие правила в магазине приложений, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевой потоковой передачи музыки и искажает конкуренцию", - заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.
Напомним, летом прошлого года Еврокомиссия начала расследование против Apple. Компанию подозревают в возможном нарушении правил Евросоюза в системе Apple Pay.
Также РБК-Украина писало, что осенью 2020 года ЕК начала расследование против Amazon из-за возможных нарушений норм конкуренции.