В ЕС обвинили Apple в новых нарушениях антимонопольных норм

Еврокомиссия обвинила американскую компанию Apple в нарушении антимонопольных норм Европейского союза. Компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомисии .

В ЕС отмечают, что система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store "завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ" и "ограничивает права пользователей, не информируя их об альтернативных возможностях стриминга".

"Устанавливая строгие правила в магазине приложений, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевой потоковой передачи музыки и искажает конкуренцию", - заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.