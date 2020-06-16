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Еврокомиссия начала расследование против Apple

Новости » Телеком & IT     16.06.2020 - 13:45
Еврокомиссия начала расследование против Apple
Фото: Apple обвиняют в нарушении конкуренции (pixabey)

На Apple пожаловались из-за ограничений для разработчиков приложений

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple. Компанию подозревают в возможном нарушении правил Евросоюза в системе Apple Pay.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Сообщается, что Еврокомиссия оценит, нарушает ли Apple правила Евросоюза при распространении приложений через App Store. Расследование началось после жалоб Spotify и других сервисов на ограничение конкуренции в области потоковой передачи музыки и электронных книг/аудиокниг.

"Мы должны обеспечить, чтобы правила Apple не искажали конкуренцию на рынках, где она конкурирует с другими разработчиками приложений. Поэтому я решила внимательно изучить правила Apple App Store на соответствие конкуренции в ЕС", - заявила исполнительный вице-президент Маргрет Вестагер.

Еврокомиссия рассмотрит два ограничения, которые Apple прописывает в соглашении с разработчиками:

  • Обязательное использование системы Apple Pay для распространения платного цифрового контента. При этом компания взымает с разработчиков 30% комиссионных от всех сборов.
  • Ограничение в информировании пользователей об альтернативных возможностях покупки вне приложений, которые обычно дешевле.

В случае подтверждения нарушения Еврокомиссия проведет углубленное расследование в приоритетном порядке. В официальном сообщении не уточняется, какие меры могут быть предприняты в отношении Apple.

Напомним, ранее Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компанию, она будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.

До этого Apple согласилась выплатить 500 млн долларов штрафа за замедление iPhone.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины AppleЕврокомиссиярасследование
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