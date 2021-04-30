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У ЄС звинуватили Apple у нових порушеннях антимонопольних норм

Автор: Ігор Литвиненко

Єврокомісія звинуватила американську компанію Apple в порушенні антимонопольних норм Європейського Союзу. Компанії загрожує штраф у розмірі до 10% від річного доходу.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

У ЄС зазначають, що система оплати музичного стрімінгу в додатку App Store "завищує витрати конкуруючих стрімінгових платформ" і "обмежує права користувачів, не інформуючи їх про альтернативні можливості стрімінгу".

"Встановлюючи суворі правила в магазині додатків, які ставлять в невигідне становище конкуруючі сервіси потокової передачі музики, Apple позбавляє користувачів можливості вибору більш дешевої потокової передачі музики і спотворює конкуренцію", - заявила віце-президент Єврокомісії Маргрет Вестагер.

Нагадаємо, влітку минулого року Єврокомісія почала розслідування проти Apple. Компанію підозрюють у можливому порушенні правил Євросоюзу в системі Apple Pay.

Також РБК-Україна писало, що восени 2020 року ЄК почала розслідування проти Amazon через можливі порушення норм конкуренції.

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