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ЕС обвинил Британию в невыполнении соглашения о Brexit

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский союз обвиняет Великобританию в невыполнении соглашений о Brexit. В частности, в несоблюдении соглашения о контроле за перемещением товаров и людей между Северной Ирландией и другими частями Соединенного Королевства.

Об этом сообщает DPA.

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Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув направил соответствующее письмо вице-президенту Европейской комиссии Марошу Шефчовичу. Кроме вопроса Северной Ирландии, он раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа таможенных данных для представителей ЕС.

Отметим, протокол Северной Ирландии обеспечивает движение товаров между государством ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Цель - избежать образования жесткой границы, которая может привести к обострению старых конфликтов.

Напомним, 24 декабря Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Добавим, что Европарламент намерен ратифицировать торговое соглашение между Британией и ЕС на плановой сессии в марте.

В то же время Шотландия на фоне соглашения по Brexit снова заговорила о независимости.

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