RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС звинуватив Британію у невиконанні угоди про Brexit

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський союз звинувачує Велику Британію в невиконанні угод про Brexit. Зокрема, у недотриманні угоди про контроль за переміщенням товарів і людей між Північною Ірландією та іншими частинами Сполученого Королівства.

Про це повідомляє DPA.

Популярні новини
AstraZeneca збільшить виробництво COVID-вакцини в Європі 10 лютого 2021
Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" 09 лютого 2021
У Путіна відреагували на нові протести в Росії: в "кішки-мишки" грати не будемо 09 лютого 2021
У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19 09 лютого 2021
В ООН з’ясували, звідки Північна Корея бере гроші на ядерну зброю 09 лютого 2021
Штат Джорджія почав розслідувати спроби Трампа скасувати результати виборів 09 лютого 2021
Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів 09 лютого 2021
У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID AstrаZeneca 10 лютого 2021
Кількість нових випадків зараження COVID знижується четвертий тиждень поспіль, - ВООЗ 10 лютого 2021
У Британії нелегалам запропонують вакцинацію без будь-яких перевірок документів 08 лютого 2021

Міністр кабінету міністрів Британії Майкл Гоув надіслав відповідний лист віце-президенту Європейської комісії Марошу Шефчовичу. Крім питання Північної Ірландії, він розкритикував дезінформацію трейдерів і відсутність доступу до митних даних для представників ЄС.

Зазначимо, протокол Північної Ірландії забезпечує рух товарів між державою ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства. Мета - уникнути утворення жорсткого кордону, який може привести до загострення старих конфліктів.

Нагадаємо, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди щодо Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти та тарифи в торговельній сфері.

Додамо, що Європарламент має намір ратифікувати торговельну угоду між Британією та ЄС на плановій сесії у березні.

Водночас Шотландія на тлі угоди по Brexit знову заговорила про незалежність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзВеликобританияBrexit
Читайте також
Боррель: політичний діалог з Росією зайшов у глухий кут
Британія посилює правила в'їзду в країну через нові штами коронавірусу
Прогноз погоди