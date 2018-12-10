ЄС оприлюднив санкційний список організаторів "виборів" на Донбасі

Стало відомо, проти кого ввели санкції за "вибори" на Донбасі
Європейський союз оприлюднив санкційний список організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.
До санкційного списку увійшли керівники так званих "центральних виборчих комісій" Ольга Позднякова і Олена Кравченко, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, керівники місцевих "парламентів" Володимир Бідьовка і Денис Мірошниченко. У списку також значаться "чиновники ЦВК" Олексій Найденко, Максим Свідченко, Володимир Висоцький і Катерина Терещенко.
Зазначимо, санкції передбачають заборону на в'їзд до Євросоюзу і заморожування активів.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував Євросоюзу за санкції і заявив, що буде закликати Брюссель відреагувати на атаку Росії на ВМС України в Керченській протоці. Рішення ЄС привітав також президент Петро Порошенко.
Зазначимо, сьогодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили санкції проти дев'яти організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі.