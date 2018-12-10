ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В МИД Украины прокомментировали санкции ЕС против организаторов "выборов" на Донбассе

Новости » Политика    10.12.2018 - 12:16
В МИД Украины прокомментировали санкции ЕС против организаторов "выборов" на Донбассе
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

МИД также ждет от Евросоюза реакции на действия России в Керченском проливе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на решение Европейского союза о введение санкций против лиц, причастных к организации "выборов" на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter министра.

В частности, Климкин поблагодарил Евросоюз за такое решение и заявил, что будет призывать ЕС отреагировать на атаку России против ВМС Украины в Керченском проливе.

"Спасибо ЕС за решение наложить санкции на ответственных за псевдовиборы на Донбассе. Сегодня в Брюсселе буду призывать министров ЕС дать четкий и комплексный ответ на российскую агрессию на море. Также обсудим поддержку ЕС Азовском региона в связи с блокадой РФ Керченского пролива", - написал министр.

В МИД Украины прокомментировали санкции ЕС против организаторов &quot;выборов&quot; на Донбассе

Напомним, в понедельник, 10 декабря, министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против девяти организаторов так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе.

Добавим, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет предлагать ввести новые санкции против России после захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Он также отметил, что не видит консенсуса среди стран Евросоюза для новых санкций.

Порошенко: доказательства преступлений РФ против украинцев передадут в Гаагу Евросоюз ввел санкции против организаторов "выборов" в ОРДЛО
Новости Украины ДонбассПавел КлимкинвыборыСанкцииСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь