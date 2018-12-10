В МИД Украины прокомментировали санкции ЕС против организаторов "выборов" на Донбассе

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

МИД также ждет от Евросоюза реакции на действия России в Керченском проливе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на решение Европейского союза о введение санкций против лиц, причастных к организации "выборов" на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter министра.

В частности, Климкин поблагодарил Евросоюз за такое решение и заявил, что будет призывать ЕС отреагировать на атаку России против ВМС Украины в Керченском проливе.

"Спасибо ЕС за решение наложить санкции на ответственных за псевдовиборы на Донбассе. Сегодня в Брюсселе буду призывать министров ЕС дать четкий и комплексный ответ на российскую агрессию на море. Также обсудим поддержку ЕС Азовском региона в связи с блокадой РФ Керченского пролива", - написал министр.

Напомним, в понедельник, 10 декабря, министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против девяти организаторов так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе.

Добавим, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет предлагать ввести новые санкции против России после захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Он также отметил, что не видит консенсуса среди стран Евросоюза для новых санкций.