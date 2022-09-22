У ЄС обговорюють питання про видачу віз росіянам після оголошення мобілізації в РФ

Єврокомісія обговорює з країнами ЄС питання про надання гуманітарних віз громадянам Росії після оголошення мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Єврокомісії Аніти Хіпер у коментарі журналістам.

"Ситуація безпрецедентна, беручи до уваги ситуацію у сфері безпеки, ми маємо враховувати і геополітичну ситуацію... Ми в контакті з державами ЄС оцінюємо ситуацію для надання підтримки та підготовки до наступного етапу", - сказала вона.

Однак Хіпер зазначила, що всі запити на гуманітарні візи мають розглядатися індивідуально.

Вона підкреслила, що будь-який випадок "Шенгенський кодекс передбачає відмову у в'їзді з міркувань безпеки".