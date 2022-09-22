У ЄС обговорюють питання про видачу віз росіянам після оголошення мобілізації в РФ

Єврокомісія обговорює з країнами ЄС питання про надання гуманітарних віз громадянам Росії після оголошення мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Єврокомісії Аніти Хіпер у коментарі журналістам.
"Ситуація безпрецедентна, беручи до уваги ситуацію у сфері безпеки, ми маємо враховувати і геополітичну ситуацію... Ми в контакті з державами ЄС оцінюємо ситуацію для надання підтримки та підготовки до наступного етапу", - сказала вона.
Однак Хіпер зазначила, що всі запити на гуманітарні візи мають розглядатися індивідуально.
Вона підкреслила, що будь-який випадок "Шенгенський кодекс передбачає відмову у в'їзді з міркувань безпеки".
Нагадаємо, вчора президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей.
На тлі мобілізації у Росії збільшився потік росіян призовного віку, які намагаються виїхати за кордон. Зокрема, громадяни РФ почали прибувати до Фінляндії.
При цьому в Естонії повідомили, що не надаватимуть притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації. Також Латвія не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.